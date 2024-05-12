«الديهي»: انضمام مصر لدعوة جنوب أفريقيا بمثابة إظهار «العين الحمراء» لإسرائيل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنَّ مصر أعلنت رسميًا دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في ارتكاب دولة الاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، وسط تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية.

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «ten»، مساء الأحد: «الانضمام لدعوة جنوب أفريقيا، يعكس ما وصلت إليه مصر من ضيق بسبب الاستفزازت والسلوكيات الإسرائيلية»، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال ضربت بالتحذيرات المصرية عرض الحائط، ومن هنا أدركت القاهرة، أن دولة الاحتلال لا تريد الوصول إلى حل، وتسعى للقيام بعمليات نوعية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف: «مصر بدأت تظهر لـ دولة الاحتلال العين الحمراء، ورفضت التنسيق مع دولة الاحتلال لإدخال المساعدات بعد السيطرة على معبر رفح من الناحية الفلسطينية»، مشيرا إلى أن القاهرة أخطرت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، بأنها غاضبة، وبأنها ستقوم بحماية المبادئ المصرية والأمن القومي مهما كان الأمر.