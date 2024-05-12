السفير حسين هريدي: إسرائيل ترغب في التحكم بكل ما يدخل غزة

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما نراه في رفح الفلسطينية جزء من استراتيجية نتنياهو عمل على تنفيذها على مراحل منذ بدايته في الحكومة، مشددا على أننا في المرحلة قبل النهائية لهذه الاستراتيجية والهدف الإسرائيلي هو التواجد على الحدود المصرية مع قطاع غزة وهذا الدافع الرئيسي للهجوم على رفح الفلسطينية.

الولايات المتحدة بدأت تتخذ إجراءات ليست حاسمة

وأضاف «هريدي»، خلال حوار ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، على «قناة dmc»، أننا يجب علينا التركيز على ما هو قادم والولايات المتحدة بدأت تتخذ إجراءات ليست حاسمة ولكن تبعث رسائل للقيادة الإسرائيلية بأن هناك حدودا معينة أمريكا لن تقبل بها إذا أقدمت إسرائيل في الهجوم على رفح الفلسطينية.

وتابع أنَّ إسرائيل بسيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني يكونوا قد سيطروا على كافة المعابر الخارجية ويتحكم فيما يدخل غزة ويخرج منها سواء بضائع أو أفراد، موضحا أن نتنياهو وحكومته يريدون أن يكونوا في موقف تفاوضي قوي ويتحكمون في من سيدير قطاع غزة في المستقبل.