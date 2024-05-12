خبير استراتيجي: إسرائيل تطرح أفكار مستقبل غزة لتصدير المشكلة لأطراف أخرى

أكد الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ما يخوضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرب ثأرية انتقامية، قائلا: «نتنياهو الذي يدعي أن قطاع غزة خطر هو اللي فعل ما لم يفعله أي مسؤول إسرائيلي وأفشل حلم الدولة الفلسطينية».

إبقاء الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وأضاف «عسيلة»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، على «قناة dmc»، أن إفشال نتنياهو للدولة الفلسطينية بوابته إبقاء الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنه ليس لديه استراتيجية واضحة للأعمال العسكرية والحرب وأيضا لتصور اليوم التالي إذا توقفت الحرب.

وأشار الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن إسرائيل تطرح أفكارا بشأن مستقبل القطاع من أجل تصدير المشكلة لأطراف أخرى، قائلاً: «نتنياهو يريد أن يصدر مشكلة قطاع غزة لأي طرف يشيلها وحاول يورط مصر ومصر واقفة أمام المخطط تماما»، موضحا أنه دون الاتفاق الفلسطيني الداخلي لا حل للأزمة الحالية.

مستقبل غزة شأن داخلي

واستكمل: «مصر ترفض مرارا وتكرارا الزج بها بشأن إدارة مستقبل قطاع غزة وده موضوع فلسطيني لا يجب التدخل فيه، وإسرائيل تبحث عن نصر زائف في الحرب الحالية وموقف نتنياهو صعب للغاية ومصيره على المحك».