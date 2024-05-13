مساعد رئيس تحرير «الوطن»: مصر لن تتخلى عن فلسطين وتبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم الليثي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لكي توقف إطلاق النار على قطاع غزة، موضحًا أن هناك عدة اتصالات مستمرة تجريها القيادة السياسية مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل الدول العربية الشقيقة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان.

عدد الشهداء الذين سقطوا في الحرب على غزة

تابع «الليثي» خلال لقائه عبر برنامج «الصحافة LIVE» المذاع عبر قناة «إكسترا لايف»، أن عدد الشهداء الذين سقطوا في الحرب على غزة من السابع من أكتوبر الماضي تجاوز الـ35 ألفا، وعدد المصابين يقترب من 80 ألفا، مشيرا إلى أن الضحايا والخسائر فادحة إلى أبعد ما يكون في غزة، موضحا أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن القضية الفلسطينية ولن تسمح باستمرار العدوان، وأن الصحف العبرية تحدثت خلال الأيام الماضية أن مصر تهدد إسرائيل بالفعل والضغوط المصرية على إسرائيل كبيرة وتحديدا منذ بداية وصول جيش الاحتلال إلى رفح الفلسطينية.

مصر لا يمكن أن تتخلى عن القضية الفلسطينية

وأشار مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والذين يمثلون أطراف الضغط من أجل الوصول إلى هدنة، بذلوا كل الجهود خلال الأيام الماضية للوصول لصيغة قريبة في التفاهم بين حركة حماس، والفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف نزيف الدماء.

وأوضح أن كل طرف منهم متمسك بعدد من الشروط: «حركة حماس تشترط وقف العدوان بشكل فوري ونهائي وانسحاب كل القوات، لكي يبدأ الإعمار، وإسرائيل تشترط الإفراج عن كل المحتجزين في مقابل وقف مؤقت للهدنة وهذا غير مقبول، لكن رؤية أطراف التفاوض ترى أن يكون وقف مؤقت ثم يمتد إلى وقف دائم».