«الخارجية الأمريكية»: بلينكن حث جالانت على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة

قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل والأهداف المشتركة لهزيمة حركة حماس وناقشنا الأوضاع في غزة وجهود تحرير المحتجزين.

كما أضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أعاد التأكيد لجالانت على رفض واشنطن لأي عملية إسرائيلية برية كبيرة في رفح الفلسطينية كما أكد ضرورة حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة.

وتابعت الخارجية الأمريكية أن بلينكن حث جالانت على تسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتذليل العقبات التي تواجه توزيعها، وفق ما أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن حصيلة ضخمة لعملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال خلال الليلة الماضية وقالت إنها كبدت الاحتلال خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال المعارك الدائرة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وقالت الفصائل إنها دمرت 8 دبابات مما أدى إلى اشتعال النيران بها ومقتل وإصابة من فيها.

وأضافت أنها نصبت عددا كبيرا من الكمائن والأفخاخ لجنود الاحتلال علاوة على ملاحقتها أحد أفراد دبابة ميركافا فروا من دباباتهم من جرّاءِ تدميرها وتحصنوا بأحد البيوت لتقوم الفصائل بتفجير المنزل.