أسعار اللحوم اليوم الاثنين 13-5-2024 في مصر.. «اعرف بقت بكام»

سجلت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 13-5-2024، تراجعا ملحوظا في بعض الأنواع بقيمة تصل إلى 39 جنيهاً في عدد من الأسواق المحلية، في حين استقرت باقي الأنواع، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في الأسواق، نحو 378.37 جنيه للكيلو، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم للمستهلك اليوم

وتراجعت أسعار اللحوم اليوم الاثنين في مختلف الأسواق المصرية، ونستعرض في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، وفقاً لآخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

- تراجع سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في الأسواق بقيمة 35 جنيها، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 378.37 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم تراجعا بقيمة 39.13 جنيه اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 367.12 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز تراجعاً بقيمة 7.8 جنيه اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 379.47 جنيه.

- تراجع سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في الأسواق بقيمة 9.5 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 398.94 جنيه.

- تراجع سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في الأسواق بنحو 9.55 جنيه، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 407.62 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز كبير استقرارًا في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 342.45 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم استقرارا في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 376 جنيه.