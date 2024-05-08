أسعار مصنعات اللحوم والدواجن في منافذ وزارة الزراعة اليوم

استقرت أسعار اللحوم والدواجن والمصنعات المرتبطة بها في منافذ وزارة الزراعة، في ظل إقبال المواطنين على الشراء من المنافذ بسبب استقرار أسعارها بشكل كبير في مصنعات اللحوم البلدي والدواجن من مزارع الوزارة.

أسعار مصنعات اللحوم والدواجن في منافذ وزارة الزراعة

وترصد السطور التالية أسعار مصنعات الدواجن واللحوم البلدي اليوم في منافذ وزارة الزراعة، كما يلي.

مصنعات اللحوم البلد فى منافذ وزارة الزراعة

- كفته حاتي بلدي سوبر «لحوم بلدي» 260 جنيها.

- كيلو شاورما لحم 355 جنيهًا.

- سجق بلدي سوبر 260 جنيها.

- برجر بلدى سوبر 260 جنيها.

- روزبيف 370 جنيهًا.

- كفتة أرز لحم بلدي 200 جنيه.

- حواوشي لحم بلدي سوبر 200 جنيه.

- سجق سوبر 140 جنيها.

مصنعات الفراخ في منافذ وزارة الزراعة

- استربس حار أو بارد 220 جنيها.

- كوردن بلو 220 جنيها.

- برجر فراخ كرسبى 175 جنيها.

- شيش طاوك 260 جنيها.

- شاورما فراخ 260 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ الزراعة

كندوز ملبس 330 جنيهًا

مفروم ملبس 300 جنيه

كندوز أحمر 350 جنيهًا

مفروم أحمر 330 جنيهًا

إنتركوت 370 جنيهًا

بفتيك 370 جنيهًا

عرق فلتو 370 جنيهًا

عرق تربيانكو 370 جنيهًا

كبده إسكندراني 350 جنيهًا

كبده بانيه 350 جنيهًا

لحم ضأن بلدي 390 جنيهًا