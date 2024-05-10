أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية.. البتلو بـ405 جنيهات

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-5-2024، استقراراً نسبياً في عدد من الأسواق المحلية، في حين تراجعت بعض الأنواع، حيث سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم في الأسواق، نحو 405.83 جنيها للكيلو، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم للمستهلك اليوم

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10 مايو 2024 في مختلف الأسواق المصرية، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، بحسب آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز كبير تراجعاً بنحو 12.78 جنيه في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 322.35 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم تراجع بنحو 6.68 جنيه في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 366.5 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 405.83 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في الأسواق ، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 406.67 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم استقرارا اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 400.28 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز استقرارا اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 383.96 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 413.6 جنيه.