أسعار اللحوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم الأحد 12-5-2024

استقرار كبير شهدته أسعار اللحوم اليوم الأحد 12-5-2024 في الأسواق ومحال الجزارة، حيث تراوح سعرها بين 320 و390 جنيها للكيلو حسب قطعية اللحم لدى الجزار، في بداية التعاملات اليوم الأحد.

اللحوم في المنافذ بـ280 جنيها

وشهدت بعض المنافذ أسعارا متفاوتة تبدأ من 280 جنيها للكيلو، فيما تطرح الحكومة كميات كبيرة من اللحوم في منافذ أمان بسعر يبدأ من 280 جنيها للكيلو وصولا إلى 310 جنيهات.

وعن أسعار كيلو اللحم الضأن فيتراوح سعره بين 450 و475 جنيها حسب قطعية اللحم، كما يباع في المنافذ الحكومية سواء أمان أو المنافذ المتنقلة بـ350 جنيها، وتراوح سعر كيلو كباب الحلة بين 274 و320 جنيها، وسعر الكبدة الكندوز بين 290 و390 جنيها للكيلو، بحسب بيان شعبة القصابين.