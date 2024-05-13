تساؤلات حول اختفاء سارة نتنياهو عن مناسبات سنوية في تل أبيب.. ما القصة؟

اختفاء مريب لسارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال، أثار الجدل في تل أبيب، خصوصا بعد غيابها عن بعض الاحتفالات السنوية، على عكس عادتها إذ تظهر دائما في المناسبات العامة، وسط أنباء عن غيابها عن عما تسميه إسرائيلي احتفالية «الاستقلال».

تفاصيل الحالة الصحية لـ سارة نتنياهو

ورغم عدم وجود تصريح رسمي حول غيابها، ولكن هناك أنباء عن معاناة سارة نتنياهو الصحية إذ تعاني من انزلاق غضروفي في ظهرها، وفقا لصحيفة «معاريف» العبرية.

أزمة سارة نتنياهو وصورة المحتجزين

وكانت «سارة»، أثارت الجدل في العديد من المناسبات خلال الشهر الماضي آخرها نهاية الشهر الماضي، خصوصا عندما نشرت صور عيد الفصح على صفحتها عبر موقع «إنستجرام»، وهي تظهر صور المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في مربعات صغيرة، بينما كان النصيب الأكبر لصور زوجها، الأمر الذي أثار الانتقادات حولها.

وعلق أحد متابعيها على الصور: «هذه الصورة تقول الكثير، رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته سارة في وسط الصورة والمحتجزون عبارة عن مربعات صغيرة، لا يمكنك حتى التعرف عليها، لأنهم ليسوا في الواقع الأشخاص المهمين بالنسبة لهم».

سارة نتنياهو تختلس أموال الضرائب

ونشرت صحيفة «معاريف» العبرية، خلال الفترة السابقة أن سارة نتنياهو أصرت على فتح كوافير لتصفيف شعرها بجوار منزلها بدلا من السفر للقدس، كما أنها عملت على تجديد منزلها وعدم الاكتفاء بصيانة المنزل بل العمل على التجديدات أيضا من أموال دافعي الضرائب، ما أثار غضبا واسعا منها في دولة الاحتلال.