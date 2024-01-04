زوجة نتنياهو: أقارب المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية يؤيدون يحيى السنوار

انتقدت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراءالإسرائيلي، أقارب الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك أثناء تواجدها مع زوجها ومسؤول كبير خلال لقاء مع العائلات الثلاثاء، حسبما ذكرت أخبار القناة 12.

المحتجزون يؤيدن يحيى السنوار

وفقا لتقرير المحطة، قالت سارة نتنياهو للعائلات إن تصريحاتهم في وسائل الإعلام كانت تدعم زعيم الفصائل الفلسطينية، يحيى السنوار، ما أثار ردود فعل غاضبة، بما في ذلك من بعض الذين صرخوا على زوجة رئيس الوزراء.

وبحسب القناة، فإن رئيس الوزراء حاول التوسط لصالح زوجته، مشيرا إلى قلقها على محنة الرهائن، وأخبر العائلات أن إسرائيل «تفكر في إعلان ترحيل السنوار من غزة»، في إشارة محتملة إلى تقارير تفيد بأن إسرائيل قد تسمح لقادة الفصائل بمغادرة القطاع وتجنيبهم حياتهم، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وإنهاء الحرب.