شرط قاسي منع الفنان الراحل عماد حمدي من عضوية مجلس الأمة في آخر لحظة.. ما هو؟

بعد النجاح الكبير الذي حققه في عالم السينما، قرر عماد حمدي، بناءً على نصيحة الكثيرين أن يترشح لعضوية مجلس الأمة عن دائرة قصر النيل، ورغم أنه حاول التهرب في البداية، إلا أنَّ الطلبات التي كانت تصله يوميا سواءً من جمهوره، أو من أهل بلدته جعلته في النهاية يستجيب لهم ويعلن الترشح.

وقتها بدأت اللافتات تنتشر في شارع قصر النيل والشوارع المجاورة، وبدأ البعض يجوب المقاهي والأماكن العامة دعمًا لعماد حمدي، حتى جاء اليوم وفاجأ عماد الجميع بطلب النزول للشارع وإزالة جميع اللافتات.

للوهلة الأولى ظن المقربون من حمدي أن هناك خطأ ما في طباعة اللافتات وأنه يريد استبدالها، غير أنه شدد عليهم بأنه يريد إزالة اللافتات لأنه سينسحب من السباق الانتخابي، مضيفًا أنه لن يكون قادرا على الترشح لأن هناك شرط من شروط الترشح الـ8 لا ينطبق عليه.

وكان الشرط ينص على ضرورة أن يكون عماد حمدي عضوا بالاتحاد الاشتراكي ويمر على عضويته 12 شهرًا، بينما لم يكن قد مر على عضوية عماد 7 أشهر فقط، لأنه كان مشغولا بالتصوير في لبنان ولم يكن قادرا على العودة إلى مصر، وبالتالي تقدم بالطلب في وقت متأخر.

وقال عماد عن هذا اليوم: «لم أكن أعرف ماذا أقول لبلدياتي؟ وماذا أقول لأهل الحي الذين أحاطوني بتشجيع ما كنت أحلم به، لكني في الحقيقة أخطأت لأني تأخرت عن موعد التقديم وهذا شرط يجب أن يُحترم طبعا».