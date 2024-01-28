حكاية توأم عماد حمدي.. بدأ التمثيل مع أم كلثوم وترك شقيقه يكمل المشوار

سنوات طويلة عاشها الفنان عماد حمدي، الذي تمر اليوم ذكرى رحيله في 28 يناير عام 1984، في رحاب عالم الفن ونجح منذ انطلاقه في مشواره الذي بدأه عام 1945، من خلال فيلم السوق السوداء، في التواجد بقوة والسيطرة على الأدوار الرئيسية، ليصبح فتى الشاشة الأول، ويتقاسم البطولة مع كبار نجمات زمن الفن الجميل.

وكانت من الحكايات الطريفة التي سيطرت على الوسط الفني سنوات طويلة في القرن الماضي، وجود شقيق توأم متطابق للفنان عماد حمدي، يتشابهان سويًا في كل التفاصيل، للدرجة التي تستطيع معها التفرقة بينهما، حسب ما حكاه نادر عماد حمدي، في تصريحات تليفزيونية مع الفنان سمير صبري.

ذكرى عماد حمدي

قال نادر نجل الفنان عماد حمدي، إن توأم والده عبدالرحمن حمدي، كان مثله تمامًا في الشكل والصوت والهوايات، «كان يتم الخلط بينهما طيلة الوقت، خصوصًا أن عمي عبدالرحمن حمدي، بدأ في مجال التمثيل قبل والدي، من خلال فيلم عايدة أمام كوكب الشرق أم كلثوم».

واستطرد بقوله: «كان البعض يعتقد أن بداية عماد حمدي من خلال فيلم عايدة مع أم كلثوم، ودائما ما كان يحرص على التوضيح، وأن الحقيقة هي مشهد واحد فقط طويل نحو 5 دقائق، جسّده توأمه عبدالرحمن الذي قرر الابتعاد عن التمثيل بعدها والعمل في وزارة الخارجية بالسلك التجاري».

فيلم عايدة عام 1942 بطولة أم كلثوم، إبراهيم حمودة، عباس فارس، سليمان نجيب، كتابة عبدالوارث عسر وفتحي نشاطي، إخراج أحمد بدرخان.