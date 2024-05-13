تداول 100 ألف طن بضائع متنوعة في ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 35 سفينة دخول وخروج إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 39 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

أرقام الحاويات الصادرة والواردة

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية اليوم، فإنه جرى تداول 2068 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الواردة 1178 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادرة 890 حاوية، بما يشكل 43% تقريبا.

تداول 101 ألف طن في ميناء الإسكندرية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فجرى تداول 101 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.