تداول 145 ألف طن بضائع في ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، عبر دخول وخروج 34 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويُجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول 3198 حاوية مكافئة في ميناء الإسكندرية

وبحسب البيان الرسمي الصادر من ميناء الإسكندرية اليوم، تم تداول 3198 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الواردة 1997 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادرة 1201 حاوية.

تداول 145 ألف طن بضائع

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، تم تداول 145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس إدارة الميناء، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.