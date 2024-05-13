«معلومات الوزراء»: الهند وجهة سياحية صحية رائدة لإجراء العمليات الجراحية

استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، في تقرير أصدره عن اتجاهات صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، وحجم سوق هذه الصناعة، أشهر مقاصد السياحة الاستشفائية والعلاجية.

أشهر مقاصد السياحة العلاجية

وأوضح المركز أشهر مقاصد السياحة العلاجية كالتالي:

- ماليزيا تستقبل أكثر من نصف مليون سائح طبي معظمهم من جميع أنحاء آسيا كل عام.

- سنغافورة تتمتع بأحد أنظمة الرعاية الصحية الأكثر تقدمًا في العالم، وتعتبرها منظمة الصحة العالمية الأفضل في آسيا، وهي تحتل المركز السادس على مستوى العالم، وتعتبر الدولة الأكثر تقدمًا لإجراء عمليات جراحية رخيصة الثمن.

- تايلاند تعد واحدة من أفضل وجهات السياحة العلاجية في العالم، مع انخفاض أسعار الرعاية الصحية والخدمة الممتازة، وفي كل عام، تنمو السياحة العلاجية في البلاد بنسبة 16%.

- الهند التي أصبحت وجهة سياحية صحية رائدة لإجراء العمليات الجراحية المتطورة بأسعار منخفضة، ويوجد بها أحد أفضل 10 مستشفيات للسياحة الطبية، وتعد أيضاً الوجهة الأولى لجراحات شرايين القلب، إضافة إلى كوستاريكا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية.

السياحة العلاجية تُعد أحد الأنماط الرئيسة للسياحة في مصر

أشار التقرير إلى أن السياحة العلاجية تُعد أحد الأنماط الرئيسة للسياحة في مصر والتي تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تتفوق مصر بشكل كبير في مجال السياحة العلاجية، فهي من أولى الدول في هذا المجال؛ ومعروفة بالاستشفاء الطبيعي الذي يُسهم بشكل كبير في سوق السياحة الصحية؛ حيث توفر علاجات تعتمد على الموارد الطبيعية مثل المناخ الملائم وينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة. كل هذه الأمور تجعل من مصر وجهة مفضلة للسياحة العلاجية على مستوى العالم.

وفي عام 2017، أطلقت مبادرة (Tour n' Cure) لجلب مرضى التهاب الكبد الوبائي C إلى مصر للسياحة والعلاج. وأعلنت مصر في عام 2019 أنّها ستوفر اختبار «التهاب الكبد الوبائي C» وعلاجه مجانًا لمليون شخص في 14 دولة في إفريقيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.