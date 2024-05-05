«معلومات الوزراء»: مصر تحرز تقدما كبيرا في السياحة العلاجية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه وفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال (Oxford Business Group)، فإنّ نظام الرعاية الصحية المصري يتميز بمزيج تعددي من المرافق العامة، إلا أنه تعرض لضغوط بسبب النمو السكاني السريع ومستويات التمويل المنخفضة نسبيًا، ونتيجة لذلك، كان معظم المصريين يختارون المرافق الخاصة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنفاق المباشر وزيادة الرغبة في التأمين الخاص، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية في مصر تحرز تقدما كبيرًا، بحسب تقرير «صحة شمال إفريقيا».

واستجابة لذلك، شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإصلاحات، التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وإمكانية الوصول إليها من جانب جميع السكان، ومن المرجح أن يتبع ذلك زيادة الطلب على المعدات الطبية والأدوية ومرافق الرعاية الصحية، مما يوفر نموًا وفرصًا مستمرة للقطاع الخاص.

ولفت تقرير معلومات الوزراء بعنوان «اتجاهات السياحة العلاجية والاستشفائية» إلى أنّ مصر تتميز بتقدمها في صناعة السياحة العلاجية في العالم العربي، بفضل ميزة التكلفة الأفضل مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، مع الاستفادة أيضًا من سمعتها كوجهة تاريخية ومنتجعية.

إطلاق عدد من المبادرات لدعم السياحة العلاجية في البلاد

وفي السنوات الأخيرة، جرى إطلاق عدة مبادرات لدعم السياحة العلاجية في البلاد، كما سبق وأعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، في ديسمبر 2018، عن بدء مشروع السياحة العلاجية الذي سيجلب السائحين إلى البلاد وأبرزت اللجنة أن هناك العديد من المناطق السياحية في مصر، التي لديها القدرة على الاستفادة من السياحة العلاجية، بما في ذلك 16 موقعًا داخليًا وساحليًا، حيث تتوافر العلاجات الطبيعية فيها للعديد من الأمراض، مثل حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والغردقة والفيوم والواحات وأسوان وسيناء وسفاجا على البحر الأحمر.

مصر بها العديد من الينابيع الكبريتية والمعدنية

أشارت اللجنة إلى أن مصر بها العديد من الينابيع الكبريتية والمعدنية التي تحتوي على مركبات كيميائية فريدة من نوعها، كما أن الطين الموجود في هذه الينابيع الكبريتية يمكن أن يعالج العديد من أمراض العظام والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، بينما يمكن علاج الأمراض الجلدية عن طريق دفن المريض في الرمال الساخنة.

وفي ديسمبر 2018، تمّت الموافقة على مشروع القانون بشأن السياحة العلاجية، لضمان التنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، في قطاع السياحة العلاجية في البلاد.

جراحات التجميل تحظى بشعبية كبير

وتجدر الإشارة إلى أن جراحات التجميل، وغسيل الكلى، وإجراءات طب الأسنان، والعلاج الكيميائي، وعلاجات الليزك في مصر تحظى بشعبية كبيرة بين المرضى ليس من منطقة الخليج فحسب، بل أيضًا من روسيا والدنمارك وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة.

فضلا عن ذلك، جرى الإعلان عن واحة سيوة المصرية كوجهة عالمية للسياحة الطبية والبيئية خلال مؤتمر السياحة العلاجية، الذي عقد بالإسكندرية عام 2017، فيما تقع الواحة النائية في صحراء مصر الغربية على بعد 50 كيلومترًا شرق الحدود الليبية، ويوجد بها العديد من ينابيع المياه التي تشتهر بعلاج أمراض، مثل الصدفية والروماتيزم وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

«حمامات الشمس»

تشتهر سيوة أيضًا بين المسافرين الطبيين المحليين والدوليين بـ «حمامات الشمس» التي يتم تنظيمها في الفترة من يونيو إلى أغسطس من كل عام، بالقرب من جبل الدكرور، وتستخدم رمال هذه المنطقة لعلاج الحالات الطبية مثل الروماتيزم ومشكلات الركبتين والظهر والجلد.