رئيس مدينة قنا الجديدة: تقدم كبير في مشاريع المرافق بالمرحلة الأولى

شهدت مدينة غرب قنا الجديدة تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مشاريع المرافق للمرحلة الأولى، إذ تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تابع المهندس رشاد أعمال البنية الأساسية التي تشمل شبكات الصرف الصحي، والمياه، والري، والطرق، إذ وصلت نسبة الإنجاز في الطرق إلى 86%، وشبكات المياه 90%، وشبكات الصرف الصحي 89%، وشبكة الري 73%، ومحطة تنقية المياه 92%، والخط الناقل 100%، بينما بلغت نسبة إنجاز المأخذ 96%.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة أعمال تنفيذ محطة المعالجة المدمجة المؤقتة بقدرة 1000 متر مكعب في اليوم، والتي تقدر تكلفتها بـ14.4 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذها إلى 85%.

وتأتي هذه الجولة الميدانية في إطار المتابعة المستمرة من قبل جهاز مدينة قنا الجديدة، للتأكد من سير العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.