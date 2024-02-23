محمود مسلم: «رأس الحكمة» لطمة لتنظيم الإخوان.. وتأكيد على قوة البنية الأساسية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر تستهدف جذب نحو 30 مليون سائح خلال 2030، ومشروع في رأس الحكمة هدفه جذب 8 ملايين سائح سنويا، وهي استثمارات جديدة تعبر عن تنوع الملكية المصرية.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «dmc»، أن الصفقة ضخمة للغاية حيث يجري 35 مليار دولار خلال شهرين فقط، منها 15 مليار دولار خلال أسبوع، وهي مبالغ ضخمة، فـ35 مليار دولار تساوي احتياطي الدولة، مواصلا: «نستبشر خيرا بهذه الصفقة، ونستبشر بأن بلدنا تفوق، واقتصادها يفوق».

وأشار إلى أن الصفقة دليل على الوحدة والعلاقة الطيبة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والعلاقة التي تجمع مصر بالإمارات طوال الوقت، وهذه الصفقة مبشرة ولا يجب أن نسمع لمن يتحدث من تنظيم الإخوان الإرهابي الخائن الذي تلقى اليوم لطمة قوية، لأن الجماعة كانت تعتقد أن الاقتصاد المصري انتهى، واليوم دليل قاطع أن الاقتصاد المصري حي وأن ما تم ضخه في البنية الأساسية لم يَضع هباء وإنما يُعاد استثماره وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني ثمّن هذه الصفقة في بيان واضح، خاصة أن الصفقة ستمثل داعما رئيسيا للاقتصاد المصري لكنها ليست الوحيدة الكفيلة بحل المشكلات، وأهم شيء اليوم هو الإعلان عن الصفقة بكل شفافية ولا يوجد لدى الدولة المصرية ما تخفيه أو تخشى منه، فهي صفقة استثمارية من مستثمر أجنبي وهي دولة الإمارات.