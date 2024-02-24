محمود مسلم: البنية الأساسية خلال الـ10 سنوات الماضية جذبت الاستثمارات في رأس الحكمة

قال الدكتور محمود مسلم ، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن المصريين عبروا عن فرحتهم بمشروع تطوير «رأس الحكمة» لأنها دليل على أن مناخ الاستثمار في مصر جيد، وثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، وإجراءات الاستثمار مثل الرخصة الذهبية وغيرها، وبالتالي الأوضاع تحسنت بشكل يدفع المستثمرون الأجانب لضخ أموال لصفقات كبيرة للغاية.

تنمية الساحل الشمالي

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TEN، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن بعد نظر القيادة السياسية في تنمية الساحل الشمالي التي بدأت منذ فترة طويلة كان لها دور كبير في هذا الأمر، وما تم من بنية أساسية في مصر خلال عشر سنوات، التي لم تعجب البعض، نجني ثمرتها اليوم بجذب الاستثمارات ومشروع «رأس الحكمة».

شفافية كاملة وإعلان لكل الحقائق

وأشار إلى أنه من ضمن مزايا المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك شفافية كاملة وإعلانا لكل الحقائق، مردفا : بعض الناس «بتتفلزك» وتتساءل عن عدم حدوث مناقصة للمشروع، لافتا أن مبلغ 35 مليار دولار كبير للغاية، وهذا بفضل العلاقات الجيدة بين مصر والإمارات ومناخ الاستثمار، وهذا ينبغي البناء عليه، واعتبارها بداية جادة لاستثمار، والحكومة تعي ذلك، والفترة المقبلة ستشهد عروضا أخرى.