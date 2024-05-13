رئيس جامعة حلوان وأسقف إيبارشية حلوان يبحثان التعاون في مبادرة «معا نستطيع»

استقبل السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ودير القديس الأنبا برسوم العريان في المعصرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين الكنيسة والجامعة.

تعزيز التعاون مع الكنيسة

وأكد قنديل دور جامعة حلوان في تعزيز التعاون مع الكنيسة لحل المشكلات في المناطق المحيطة بالجامعة، مشيرا إلى أنّ الكنيسة دائمًا داعم لجامعة حلوان لما لها من دور عظيم.

وأشاد الأنبا ميخائيل بجامعة حلوان ودورها العظيم، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة الأولى بعد توليه إيبارشية حلوان، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، لزيارة هذه الجامعة العريقة كأكبر مؤسسة تعليمية في حلوان وبحث سبل التعاون في مبادرة «معًا نستطيع» لتطوير المنطقة.

تجهيز احتفالية كبرى

واتفق الجانبان على التعاون في مجالات عدة، بما في ذلك تجهيز احتفالية كبرى في 1 يونيو بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر، بحضور ألف طالب من مدارس حلوان لإرسال رسالة للعالم من رحاب الجامعة بأنّ مصر بلد الأمن والأمان.

وفى ختام اللقاء، أهدي درع الجامعة للأنبا ميخائيل، وحرص على حضور ندوة البصمة الكربونية التي نظمها مركز الإبداع بالجامعة للحد من تلوث البيئة، وأجرى جولة داخل مجمع الفنون والثقافة، وزيارة الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان.

حضر اللقاء من وفد جامعة حلوان بينهم نواب رئيس الجامعة، ووفد إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، والأنبا إرميا نايل سكرتير مكتب نيافة الأنبا ميخائيل، والأستاذ يوسف عماد مستشار العلاقات العامة.