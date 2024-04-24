رئيس «الإسماعيلية الأهلية»: تكلفة إنشاء الجامعة 4 مليارات جنيه حتى الآن

شهدت شبه جزيرة سيناء خلال الـ10 سنوات الماضية، طفرة غير مسبوقة في ملف التعليم الجامعي والبحث العلمي، في ظل إسترايتجة الدولة للتنمية المستدامة بمختلف القطاعات، ولعل إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية شرق القناة، إحدى خطوات الاهتمام بتنمية القطاع، وملف التنمية في شبه الجزيرة، حيث تجاوز إجمالي تكلفة إنشاء الجامعة نحو 4 مليارات جنيه حتى الآن في المرحلة الأولى من المخطط.

جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس الحكومية، والقائم بأعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن التنمية في شبه جزيرة سيناء، شهدت خلال الـ10 سنوات الماضية، طفرة بكل المجالات، أبرزها قطاع التعليم الجامعي، ومدى التقدم الكبير الذي حققته، لافتا إلى أن الجامعة الأهلية الجديدة، تضم 8 كليات متميزة ذات برامج تلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل إقليميا ودوليا، وتكون نواة لمواكبة وظائف وتخصصات المستقبل والذكاء الاصطناعي.

أضاف «مندور»، أن تكلفة إنشاء الجامعة تجاوز الـ4 مليارات جنيه في المرحلة الأولى، وأنه خلال الفترة المقبلة، سيتم العمل على المرحلة الثانية منها، حيث أن الجامعة مقامة على مساحة 29 فدانا وهي شرق قناة السويس، وأنه من المقرر أن يتم تخريج أول دفعة منها خلال عامين من الآن.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن جامعة الإسماعيلية الأهلية:

- 121800 متر مربع مساحة الجامعة.

- تتكون الجامعة من 6 مبانٍ تعليمية، بها 36 معملاً، و29 مدرجًا.

- 8 ملاعب «كرة القدم، كرة سلة، التنس، طائرة»

- الطب البشري

- طب الأسنان

- العلاج الطبيعي

- الصيدلة

- التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

- الهندسة، التجارة الدولية واللغات.