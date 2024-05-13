ادفع 15% وقسط الباقي.. كيف تحصل على شقة كاملة التشطيب في مدينة نصر؟

أعلن المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، طرح العديد من الوحدات السكنية ضمن مشروع تطوير «عواصم المحافظات»، لتخطيط المدن وتوفير وحدات سكنية، لراغبي الحصول على شقق سكنية حضرية.

وحدات سكنية بالتقسيط وبدون فوائد

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بوسط المحافظات خلال خطته بتطوير الأماكن غير المخططة، إذ جرى إنشاء وحدات سكنية بحي الواحة بمدينة نصر، واقترب الانتهاء من تنفيذ المشروع، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 85%، مشيرا إلى أن الخط الساخن للصندوق يتلقى طلبات حجز الوحدات.

وأكد حنفي، أن قيمة الوحدة في حي الواحة، تبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه، مع إتاحة دفع 15% من ثمن الوحدة وتقسيط باقي ثمنها على 5 سنوات بدون فوائد، مؤكدًا أنه لدى الصندوق حجوزات كثيرة، وأن قائمة حجز الوحدات السكنية لدى الصندوق ممتلئة بحجوزات المواطنين، ما يدفع الصندوق لاستكمال طرح وحداته؛ تلبية لرغبة المواطنين، بالحصول على وحدات سكنية متميزة بمناطق كاملة التخطيط، ومكتملة المرافق، موضحًا أنه بإمكان المواطنين الحجز عبر الخط الساخن للصندوق 15444 أو بالتوجه للمشروع نفسه ومعاينة الوحدة على أرض الواقع وحجزها.