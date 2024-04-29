أمين عام نقابة الصيادلة السابق: الاسم العلمي للدواء يمنع وجود نواقص

أكد الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة صيادلة مصر السابق، أن هناك 70 ألف صيدلية تعمل على مدار الـ24 ساعة، لتقدم خدمة دوائية وطبية متميزة لكل الشعب المصري، موضحًا أن ثقافة الدواء المستورد أفضل من المصري غير صحيحة.

الدواء عليه ضوابط لجودة المنتج

أشار «فاروق»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الدواء في كل الشركات، عليه ضوابط لجودة المنتج، وليس هناك أي نوع يخرج للمريض، إلا بعد ضبط الجودة، والمادة الفعالة في الدواء الواحد من شركات مختلفة واحدة، مشددًا على أن هذه الثقافة السيئة، تعد طعن في الدواء المصري والصناعة المصرية، موضحًا أن هناك بعد الدول الكبرى، تمنع كتابة الاسم التجاري على الدواء.

وأوضح أن كتابة الاسم العلمي على الدواء، يجب أن تكون في مصر فرض وواجب وضرورة، ووجود فرق بين المادة الفعالة لنفس الدواء باختلاف الشركات، ثقافة غير شريفة، والحقيقي أن الأدوية كلها تعطي نفس الكفاءة، مؤكدًا أن هناك ممارسات احتكارية تضر بالمنظومة الدوائية بأكملها، والممارسات الدوائية تسببت في أن العيادات أصبحت مراكز طبية ودوائية، وتبيع الأدوية بدفع ثمنها.

ونوه بأن الحل هو كتابة الدواء بالاسم العلمي، موضحًا أن وظيفة الصيادلة والأطباء، هو التقليل من أزمة النواقص من الأدوية.