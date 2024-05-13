آخر موعد للتقديم على فرص عمل في السعودية.. الراتب يصل لـ30 ألف ريال

كشفت مصادر بوزارة العمل، عن آخر موعد حددته الوزارة لتسلم أوراق ومسوغات الحصول على فرص عمل في السعودية أعلنت عنها أمس الأحد، وكذلك الحدين الأدنى والأقصى للرواتب الشهرية لفرص العمل المتاحة.

موعد التقديم لفرص عمل بالسعودية

وقالت المصادر في تصريحات لـ« الوطن» إن آخر موعد للتقديم للحصول على فرص العمل المطروحة بالمملكة العربية السعودية، مع نهاية عمل يوم الخميس 23 مايو الجاري.

من 18 إلى 30 الف ريال رواتب فرص عمل بالسعودية

أضافت المصادر أن الرواتب الشهرية تتراوح من 18 ألف ريال كحد أدنى إلى 30 ألف ريال كحد اقصى، حسب التخصصات والخبرات، الثابتة من واقع المسوغات والمستندات والسيرة الذاتية لكل متقدم للحصول على الوظيفة .

وكانت وزارة العمل قد أعلنت وزارة العمل، أمس الأحد، عن توفير فرص عمل للمصريين، بالمملكة العربية السعودية ، بالإجراءات والشروط التالية:

التخصصات المطلوبة في فرص عمل بالسعودية:

1- طبيبة أمراض جلدية وتجميل.

2- طبيبة تقويم أسنان.

3- الحصول على درجة الماجستير من سنتين عل الأقل.

4- ألا يزيد السن عن 47 سنة.

5- قبول العمل مع الجنسين.

وكشفت الوزارة عن المميزات التي توفرها الجهات الطالبة لشغل الوظائف، وهي على النحو التالي:

1- إضافة عمولة من الدخل الى الراتب الشهر الأساسي،

2- توفير السكن.

3- وسائل الانتقال.

4- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

5- توفير تذكرة سفر مجانية كل عام.

6- مدة العقد عامان.

7- التقديم خلال الفترة من 13 إلى 23 مايو

الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على فرص العمل

1- سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية.

2- صورة من جواز سفر ساري.

3- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

4 - يتم تسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في «3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة».