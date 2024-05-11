فرص عمل للمصريين باليونان.. والبداية باستقدام 5 آلاف

كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اليونان ستبدأ الشهر المقبل عمالا مصريين للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة، مشيرًا إلى أن أثينا ستستقبل نحو خمسة آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة الإنشاءات والسياحة.

تعزيز الروابط الاقتصادية والعمالية بين مصر واليونان

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن هناك مناقشات تتم بين الحكومتين المصرية واليونانية للتوسع في الاتفاق الذي وصفه بـ«المفيد للطرفين» ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين، وتبلغ مدة هذا العقد 9 أشهر، إلا أن هناك مباحثات لتصبح 24 شهرا.

دور الشراكة الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية

وأوضح منصور، أن وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كاريديس، اجتمع خلال الفترة الماضية مع وزير العمل حسن شحاتة في القاهرة، واتفقا على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومُدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كافة أشكال التعاون والاتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

فرص العمل وتحسين المعيشة للعمال المصريين في اليونان

وتابع: «الجانب اليوناني يرغب في سرعة استقدام العمالة المصرية، وقد يتم إرسالها خلال شهر، وأطالب وزارة العمل بسرعة إنجاز هذه المهمة التي تجلب للدولة العملة الصعبة، إذ أن العمالة أكثر مصدر دخل للعملة الصعبة إلى مصر في ظل ذلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع».

أهمية التعاون الدولي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

وأكد أن هذه الخطوة تعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تأتي في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يعزز التبادل التجاري ويعمق العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأثينا، فالتعاون الثنائي في مجالات العمالة يشكل جسرًا مهمًا لتعزيز التبادل الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

واختتم بأن هذا القرار يعكس أيضا تحولًا نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين مصر واليونان، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدين، وأيضا تسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص العمل للشباب المصري وتوفير مصدر دخل مستدام، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للعمال المصريين وتعزيز دورهم في بناء الاقتصاد المصري.