أستاذ أمراض جلدية توضح أشكال وطرق انتقال الهربس للأطفال

قالت الدكتورة ياسمين توفيق، أستاذ الأمراض الجلدية، إنّ الهربس الجلدي ليس بكتيريا، بل عدوى فيروسية ذات أنواع كثيرة، منها ما يصيب الأطفال الصغار ويظهر على الفم والشفايف، وأخرى تظهر على الأعضاء التناسلية وتسبب جدري الماء والحزام الناري.

الهربس الجلدي وأعراضه

وأوضحت ياسمين توفيق خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز أن الهربس الجلدي عدوى فيروسية وتظهر الأعراض على حسب نوع الفيروس: «العيادات بها حالات كثيرة للنوع الثالث من الهربس الذي يظهر على هيئة جدري الماء، وأيضا النوع الأول على هيئة قرح وحرارة».

الهربس الجلدي عدوى معدية ومنتشرة

وتابعت بأن جميع فيروسات الهربس الجلدي معدية، بطرق احتكاك مباشر من شخص معدي بالفعل، أو من خلال احتكاك غير مباشر عبر استخدام الأدوات الملوثة للفيروس: «الكبار معرضون للإصابة لكن بشكل أقل من الأطفال واللي بيجيله الهربس، بيعيش معاه والأعراض بتفضل ترجع تاني عند انخفاض مناعة الشخص».