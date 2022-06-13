توفير فرص عمل للتخصصات الطبية برواتب تصل إلى 50 ألف ريال بالسعودية  

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير عدد من فرص العمل بالتعاون مع شركة طبيبك الطبية المحدودة وشركة الابتسامة الجميلة ، حيث تم الإتفاق على توفير جميع الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستوصف من المصريين وعن طريق وزارة القوى العاملة ، برواتب تتراوح بين 50 ألفًا و16 ألف ريال سعودي ومزايا أخرى.

وقال هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض في إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض تفاوض مع شركة طبيبك الطبية المحدودة وشركة الابتسامة الجميلة على عدد من التخصصات يتم استيفائها من الأطباء المصريين وهي : اخصائيات عيون براتب 16000 ريال بالإضاف إلي نسبة 10 %من صافى دخل العيادة بعد تحقيق ضعف الراتب، وأخصائيين أنف وأذن وحنجرة براتب 16000 ريال بالإضافة إلي نسبة 10 %من صافى دخل العيادة بعد تحقيق ضعف الراتب.

وأضاف الملحق العمالي بالرياض أن هناك فرص عمل لأخصائيين أطفال الراتب 15000 ريال بالإضافة إلي نسبة 10 %من صافى دخل العيادة بعد تحقيق ضعف الراتب، واستشارى جراحة التجميل براتب 50 ألف ريال شاملا السكن، بالإضافة إلي نسبة 10 %من صافى دخل العيادة بعد تحقيق ضعف الراتب، والبدلات الأخرى .

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي : إنه سيتم المقابلات الشخصية بمقر وزارة القوى العاملة بالقاهرة أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس،ويتم توقيع العقود بعد صياغتها طبقا لنظام العمل السعودي.