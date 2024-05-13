«علاج الإدمان»: 18% بدأوا التعاطي من سن 15 حتى 20 عاما خلال 2024

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال الثلث الأول من عام 2024، تبيّن أنّ التعاطي كان في سن مبكرة حيث إنّ نسبة 18.32% بدأوا تعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة، وأنّ نسبة 38.14% بدأوا من سن 21 سنة حتى 30 سنة، وأنّ 37.63% من سن 31 حتى 40 سنة.

مصادر الاتصالات بالخط الساخن

وأضاف في تقرير له، أنّ مصادر الاتصالات بالخط الساخن للصندوق كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء، ما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ويزيد نسبة التعافي ويقلل حالات الانتكاسة، وأيضا الأم ما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

ونوه الدكتور عمرو عثمان، بأنّ العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسرية والتفكك الأسري ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية وتوهم البحث عن المتعة سواء استخدام العقاقير.

وجاءت العوامل الدافعة للعلاج ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع، إضافة إلى مشاكل دراسية ونفسية، وتحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.

توفير الخدمات العلاجية

وأكد مساعد وزير التضامن، استمرار الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة طالما أنّه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.