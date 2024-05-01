مكافحة الإدمان: وصلنا إلى أقل من نصف 0.4% للمساحة الزمنية لمشاهد التعاطي بالدراما

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصلنا إلى أقل من نصف 0.4% في المساحة الزمنية لمشاهد التعاطي، موضحاً أن تقاريرنا في مقدمة اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين

وأشار إلى أن المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طلب تقرير المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024؛ للعمل عليه ومراعاته في الأعمال المقبلة.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024 وتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024.