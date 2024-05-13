ضبط طالب بالقاهرة تسبب في وفاة شخص أثناء عبور الطريق

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، متوفى إثر اصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وتبين من الانتقال والفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ضبطت السيارة وقائدها «طالب، مقيم بمحافظة القاهرة»، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.