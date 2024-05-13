جامعة الملك سلمان تفتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2024-2025

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2024-2025، موضحة أنّ التسجيل سيكون على البرامج الدراسية بجميع التخصصات، وفي ضوء الحد الأدنى الذي تقرره وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية، وفق سنة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأكدت إدارة الجامعة أنّ التقديم سيكون إلكترونيا فقط، عن طريق الرابط الخاص بالجامعة.

توفير سبل التواصل مع الطلاب

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم متاح فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي السابق 2023 فقط وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام.

ولفتت إدارة الجامعة إلى سعيها الدائم لتوفير سبل التواصل مع أبنائها الطلاب من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.