رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جامعة الملك سلمان تفتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2024-2025

كتب:

أحمد أبوضيف
01:27 م | الإثنين 13 مايو 2024
جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2024-2025، موضحة أنّ التسجيل سيكون على البرامج الدراسية بجميع التخصصات، وفي ضوء الحد الأدنى الذي تقرره وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية، وفق سنة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأكدت إدارة الجامعة أنّ التقديم سيكون إلكترونيا فقط، عن طريق الرابط الخاص بالجامعة.

توفير سبل التواصل مع الطلاب

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم متاح فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي السابق 2023 فقط وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام.

ولفتت إدارة الجامعة إلى سعيها الدائم لتوفير سبل التواصل مع أبنائها الطلاب من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد:

الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية

صيدلة حلوان تنظم ندوة بعنوان «دور الجامعة في إدارة المخلفات»

الجامعة العربية تطور قدراتها في إدارة الأزمات بالتعاون مع "الأوروبي"

الجامعة الأمريكية تحتفل بتخريج دفعة خريف 2017 بكلية إدارة الأعمال
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.