السيسي يصل إلى الضبعة لافتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر كتب: نرمين عفيفي 11:56 ص | الإثنين 13 مايو 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الضبعة قبل قليل، لافتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي: مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة مصدر رفيع المستوى: الرئيس السيسي يوجّه بتكثيف الإجراءات لمنع مزيد من التصعيد في غزة الرئيس السيسي: خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة الرائدات المجتمعيات يشكرن الرئيس السيسي على قرار زيادة مكافآت التطوع شيخ العشيرة المحمدية يشكر الرئيس السيسي على تجديد مقام السيدة زينب: خطوة محمودة السيسي بقلم نرمين عفيفي