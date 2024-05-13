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السيسي يصل إلى الضبعة لافتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر

كتب:

نرمين عفيفي
11:56 ص | الإثنين 13 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الضبعة قبل قليل، لافتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر.

 

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