شيخ العشيرة المحمدية يشكر الرئيس السيسي على تجديد مقام السيدة زينب: خطوة محمودة

وجّه الشيخ زكي الدين جمال، شيخ العشيرة المحمدية، أحد أكبر الطرق الصوفية، الشكر للرئيس السيسي، لقيامه بافتتاح تجديد ومقام السيدة زينب، قائلا: «هذه الخطوة محمودة، ودليل بصيرة الرئيس وصفاء قلبه، والجزء الروحاني العميق والملموس في شخصية الرئيس، ويشعر به كل صوفي نقي».

وتابع: أما عن تجديد مراقد أهل البيت، فالرئيس على يقين أن مصر محفوظة، بفضل وجود أهل بيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على أرضها، وعلى يقين بالحالة الروحانية العالية، التي يشعر بها المصريون، أثناء تواجدهم في مراقد أهل البيت.

وأوضح: الرئيس عاش هذه التجربة الروحانية، فهو صاحب روحانيات، اكتسبها من حالة صوفية، صقلتها أجواء حي الجمالية، الذي تربى فيه، وهى الحالة التي جعلته قادرًا على الفرز، بين من يحملون الدين على أعناقهم بشكل حقيقي، ومن يستخدمونه لتحقيق أهدافهم.

وأردف: المسلم الحقيقي صاحب الروحانيات، يعلم قيمة أهل البيت، أو كما قال الإمام الشافعي: يا آلَ بيتِ رسولِ اللهِ حُبُّكمُ فرضٌ مِن اللهِ فى القرآنِ أنزلَهُ، يَكفيكمُ مِن عظيمِ الفخرِ أنّكمُ مَنْ لم يُصلِّ عليكمْ لا صلاةَ لَهُ.

واختتم: فتجديد مراقد أهل البيت، يعد تقربا لله ورسوله، وهذا بالأدلة الشرعية، والأمر بمودة أهل البيت، ومنزلتهم ودرجتهم العالية، كما قال تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).