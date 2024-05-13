محافظ قنا يناقش إنشاء مصنع سماد كيمياوي على مساحة 30 ألف متر مربع

قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين؛ لإقامة مشروعات حقيقية تُسهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الاثنين بمكتبه مع بعض المستثمرين وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلق بالتوسع فى الانشطة الحالية لديهم بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة بالمناطق الصناعية بقنا، في إطار اجتماعه الدوري مع المستثمرين لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة منهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم، وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وأحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة.

وناقش محافظ قنا الطلب المقدم من أحد المستثمرين لإنشاء مصنع سماد كيماوي في قنا على مساحة 30 ألف متر مربع، موكداً على أن مصر الحديثة 2030 تولي اهتماماً كبيراً بملف الصناعة والاستثمار، حيث يُعد أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة بما له من دور مهم في دعم الدخل القومي واستيعاب العديد من الأيدي العاملة. وأكد أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين، بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.