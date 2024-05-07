محافظ قنا يفتتح وحدتي طب الأسرة بفرشوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحدتي طب الأسرة بقريتي القبيبة والكوم الأحمر، التابعتين لمركز فرشوط، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة، رافقه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور علي نور الدين تمام مدير إدارة أبوتشت الصحية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة، والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروعات حياة كريمة بقنا

أوضح محافظ قنا، أن وحدتي طب الأسرة تضم «عيادات طب أسرة، وأسنان، وإسعافات أولية، صيدلية، معامل دم وطفيليات، ومكاتب تثقيف صحي، وسكن للطاقم الطبي»، وتخدم حوالي 30 ألف نسمة من أهالي القريتين.

تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين

قال محافظ قنا، إن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تُسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمُترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.