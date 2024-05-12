محافظ قنا: إطلاق أول شعلة غاز طبيعي في قرية بلاد المال بحري بأبو تشت

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن شركة مودرن جاس أطلقت أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية بلاد المال بحري بمركز أبو تشت، وذلك عقب الانتهاء من دفع الغاز الطبيعي بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

الغاز الطبيعي في محافظة قنا

وأضاف أنه تم تنفيذ 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب في الساعة، وتنفيذ شبكة ضغط بيني لتشغيل 7 بار بطول 6129 مترا، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 12500 متر شاملة تفرعات المنازل.

وتناشد محافظة قنا، المواطنين في قريه بلاد المال بحري، بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن، ضمانا لتعظيم وسرعة استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية، والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

سرعة توصيل الغاز للوحدات السكنية

تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيها شهريا لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 1600 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك تصل عدد القرى التي تم تشغيل الغاز الطبيعي بها 38 قرية بمحافظة قنا.