محافظ قنا يزور فني كهرباء بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فني الكهرباء، الذي أصيب أمس، أثناء قيامه بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بمركز الوقف، بمستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ، للاطمئنان علي حالته الصحية، رافقه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور حجاج منصور مدير عام المستشفيات الجامعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

المحافظ يطمأن على صحة عامل الوقف

حرص محافظ قنا على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصاب، وإجراء الفحوصات، وتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

ووجه الداودي، بالمتابعة المستمرة لحالة المصاب طوال مده إقامته بالمستشفى لاستكمال العلاج لحين تماثله للشفاء، كما تم التوجيه بصرف إعانة عاجلة له.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، تلقت إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بسقوط عامل من أعلى عمود إنارة بمركز الوقف أثناء عملية الصيانة، وأصيب بكسور متفرقة في الجسم، وجرى نقله إلى المستشفى.