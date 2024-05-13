القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن خلافات نتنياهو مع أمريكا: يلفظ أنفاسه السياسية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «خلافات نتنياهو مع أمريكا والمسمار الأخير في نعش مستقبله السياسي»، موضحة أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتخيل عندما اتخذ قرار الحرب على غزة، بأنه يدق مسمارًا في نعش مستقبله السياسي الذي أصبح على المحك بعد فشل جيش الاحتلال في تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وجاء في التقرير أنَّ نتنياهو الذي يلفظ أنفاسه السياسية الأخيرة؛ أصبحت الخلافات بينه وبين الإدارة الأمريكية واضحة ومعلنة للجميع وذلك بسبب إصراره على إجراء عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وهو ما ترفضه الولايات المتحدة لخطورة تلك الخطوة على حياة المدنيين الأبرياء.

ولفت التقرير إلى أنَّ وزير خارجية الولايات المتحدة -التي فتحت مخازن أسلحته لجيش الاحتلال منذ بدء الحرب- أكد أنَّ واشنطن لن تدعم تل أبيب في حال قررت الإقدام على اجتياح رفح الفلسطينية دون أن تضع خطة واضحة لإجلاء المدنيين الأبرياء خاصة أن هناك تقارير تفيد بأن إسرائيل تصرفت بطريقة لا تتسق مع القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.