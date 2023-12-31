خلافات نتنياهو وجالانت تزيد انقسامات مجلس الحرب بحكومة الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً، اليوم الأحد، بعنوان «انقسام داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.. خلافات نتنياهو وجالانت تتصاعد»، نقلت فيه عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك انقسام في «مجلس الحرب» بحكومة الاحتلال، بشأن مسار العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث أن هناك من يؤيد موقف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمليات، بينما يدعو وزير الحرب، يوآف جالانت، إلى مواصلة مرحلة الكثافة العالية لعدة أشهر أخرى.

العدوان على غزة يقترب من إتمام الشهر الثالث

ومع تواصل العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، واقترابه من إتمام شهره الثالث، تتواصل حالة الانقسام بين أعضاء مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتظهر آخر فصولها في رفض وزير الدفاع، يواف جالانت، وعضو مجلس الحرب، بيني جانتس، مشاركة نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك.

جالانت يرفض الظهور في مؤتمر مشترك مع نتنياهو

الواقعة ليست الأولى، فقد سبق وأن رفض جالانت الظهور في مؤتمر مشترك مع نتنياهو، لأسباب قال عنها الأخير إنها «خاصة»، فالخلافات بين نتنياهو وقادة الجيش، وبالأخص جالانت كبيرة، حيث يرى عدد من أعضاء مجلس الحرب أن نتنياهو يقود العدوان على غزة لإنقاذ مستقبله السياسي.

نتنياهو يعتمد على نتيجة العمليات العسكرية في غزة

ويعتمد نتنياهو على نتيجة العمليات العسكرية في غزة، وبالتالي، فإن واحدة من القضايا الرئيسة للخلاف الراهن هي أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يريد إلقاء اللوم بشأن هجوم السابع من أكتوبر على قادة الجيش، وعدم استعدادهم لمنعه، وبالتالي الخروج سالماً، حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.