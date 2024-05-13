نتنياهو: سننهي الحرب في غزة إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إننا سنواصل بذل أقصى جهد لإعادة المحتجزين بقطاع غزة وتحقيق الانتصار المطلق، ويمكن أن تنتهي الحرب في غزة غدا إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المحتجزين، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف: «لن نسمح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع بينما لا تزال حماس موجودة فيه، ويجب القضاء على حماس أولا قبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب، ونحن أمام تحديات لم يواجهها أي جيش حديث، ويجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم».