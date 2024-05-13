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نائبة: تحويلات أبناء الخارج وصلت إلى 30 مليار دولار في عام 2023

كتب:

منة شبانة
12:21 م | الإثنين 13 مايو 2024
النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج

النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج

أكّدت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج أنّ المصريين في الخارج هم القوى الناعمة، وتحويلاتهم إلى القطاع المصرفي، يعتبر مصدر الدخل الأول للعملة الصعبة في مصر، مشددة على أنَّ عملية تحويل العملية الصعبة هو واجب وطني تجاه كل مصري يمكث خرج مصر.

وأضافت النائبة خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح» المُذلع على فضائية دي إم سي، أنّ تحويلات المصريين في الخارج هي مصدر اقتصادي قوي لمصر، وصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار في عام 2023 ، لافتة أنّ الدولة المصرية من خلال ضبط السوق الموازية، تمكنت من زيادة مستوى التحويلات.

وتابعت غادة عجمي: «نحن كجهة برلمانية طالبنا بإنشاء الإسكان المتوسط، وطالبنا بإنشاء أحياء تخص كل دولة، إضافة إلى أن وزارة الهجرة استمعت إلى خبرات المصريين في الخارج وتجاوبت معهم من خلال إنشاء استثمارية مُساهمة».

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بقلم منة شبانة