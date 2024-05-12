«الزراعة»: تحصين المواشي بـ6.1 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إعطاء أكثر من 6.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية والوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى، التي بدأت 19 مارس 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تحصين 3 ملايين و233 ألفا و815 رأس ماشية

وأوضح «صابر»، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم تحصين نحو 3 ملايين و233 ألفا و815 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 8 مايو الجاري، وتحصين حوالي 2 مليون و895 ألفا و467 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 8 مايو الجاري أيضا.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين؛ وتنفيذا لتوجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.