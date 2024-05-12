وزارة الزراعة تعلن أسعار الأضاحي 2024 الأسبوع المقبل

أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن أسعار الأضاحي التي تطرحها وزارة الزراعة بأسعار مخفضة.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

وقال «إبراهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم طرح الأضاحي «خراف وعجول»، من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج التابعة لوزارة الزراعة، الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه لم يتم حتى الآن تحديد الأسعار وأماكن حجز الأضاحي، وكل ما تم تداوله من أخبار حول إعلان الوزارة للأسعار ومواعيد الحجز غير صحيح، حيث سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

الزراعة تطرح الأضاحي بشكل سنوي

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة في تصريحات لـ«الوطن»، أن كيلو القائم لن يزيد عن 170 جنيها للعجول البقري، ولن يزيد عن 210 جنيهات لكيلو القائم من الخراف الضأن، لافتا إلى أنه يجري حاليا دراسة السوق في المحافظات لتحديد متوسط سعر يكون في متناول المواطن.

كما أكد أن حجز الأضاحي يتم من خلال مقر قطاع الإنتاج بشارع نادي الصيد بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، أو من خلال مزرعة جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية التي تتواجد بها الأضاحي، ومشتل قها التابع للوزارة بمحافظة القليوبية، ومزارع قطاع الإنتاج بكفر الشيخ، ومزرعة مشتل كفر الحمام بالشرقية، وفي محافظات الوجه القبلي توجد مزرعة محطة بحوث شندويل بسوهاج.

الأوراق المطلوبة لحجز الأضاحي بوزارة الزراعة

وأشار إلى ضرورة توافر بطاقة الرقم قومي للمواطن الذي يرغب في الحجز، والكارت البنكي فيزا كارت، على أن يتم سداد دفعة من ثمن الأضحية كجدية حجز، ثم يحدد المواطن نوع الأضحية التي يرغب في حجزها من العجول البقرية أو الجاموس والأغنام، وتحديد وزنها، ويحصل المواطن على إيصال موضح عليه نوع ووزن وسن وتاريخ استلام الأضحية، حيث يسدد باقي المبلغ بشكل إلكتروني عند استلام الأضحية بعد وزنها قبيل عيد الأضحى.