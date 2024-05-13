ضرب وسب بن جفير «المجرم».. ماذا حدث في مقبرة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ 

تعرض وزير الأمن الداخلي للاحتلال وزعيم اليمين المتطرف الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، للهجوم من قبل عدد من عائلات القتلى الإسرائيليين أثناء زيارته لمقبرة عسكرية، خلال حفل تأبين لجنود الاحتلال في منطقة أسدود، وفقا لصحيفة «معاريف» العبرية.

ولدى دخول الوزير اليميني المتطرف وسط حراسته المشددة، أبدى أهالي القتلى الإسرائيليين احتجاجهم على حضوره، وصرخوا في وجهه «مجرم ماذا تفعل هنا؟»، كما هدد البعض بالمغادرة اعتراضا على حضور بن جفير إلى مقبرة ذويهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «معاريف»، فإن حراسات بن جفير قامت بسياج أمني بينه وبين عائلات القتلى الإسرائيليين، الذين جاؤوا لإحياء الذكرى السنوية لقتلى الهجمات التي استهدفت جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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מנגד אחרים שהשתיקו אותם. "שמאלנית, בוגדת"

אחת הנשים שצעקו: "אני משפחה שכולה"

אחר: "גם אני, תתביישי לך".

העמותים נמשכו ממש עד לצפירה pic.twitter.com/JWsLOgnZtb — Josh Breiner (@JoshBreiner) May 13, 2024

فيما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، صراخ سيدة مسنة ضد بن جفير، بينما قامت القوات الإسرائيلية بإبعادها عن الحشد.

والجدير بالذكر أن بن جفير تعرض لهجوم بالضرب في نهاية أبريل الماضي من عدد من المتظاهرين الإسرائيليين، المحتجين على سياسته وضغطه لاستكمال العدوان على قطاع غزة، وسط رفع لافتات مكتوب عليها «لا فائز في الحرب على قطاع غزة»؛ للمطالبة بالإفراج عن محتجزي السابع من أكتوبر عن طريق صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية.