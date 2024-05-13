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مدير «مستقبل مصر»: ندير 150 ألف فدان في ربوع مصر

كتب:

منة شبانة
01:13 م | الإثنين 13 مايو 2024
العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر

العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ جهاز مستقبل مصر يدير 150 ألف فدان موزعة في محافظات الإسماعيلية وأسوان وقنا وأسيوط.

وأضاف الغنام خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية إكسترا نيوز، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الرئيس وجّه جهاز مستقبل مصر بتنمية سيناء، متابعا: «نحن في سوق حجم التداول الخاص به يُقدر بـ12 مليون طن في أسواق فاكهة وثلاجات الموز وكذلك أسواق للخضار والبقوليات».

وتابع: «هناك 3 مشروعات أولها في مدينة بئر العبد، ومشروع شمال سيناء لإحداث التنمية الشاملة، بجانب مشروعات تم تنفيذها في الدلتا الجديدة».

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بقلم منة شبانة