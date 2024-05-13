بهاء الغنام: تجهيز الصوامع التخزينية بنظام التجفيف لأول مرة في مصر

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن صوامع تخزين الغلال لها فوائد عديدة، مشيرا إلى أن إحدى الشركات الصينية قامت بتوطين الصناعة في مصر، وطورت منها.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «جرى التعاقد بالعملة المحلية على صوامع تخزينية بحوالي 500 ألف طن، أي بمثابة 16% من السعة التخزينية داخل مصر، ومصر تضم سعة تخزينية بنسبة 3.8%».

تابع: «لأول مرة في مصر يجرى تصنيع الصوامع بنظام التجفيف، الذي يخفض نسب الرطوبة في المحاصيل الزراعية، وبالتالي لا نلجأ إلى مسألة التجفيف الشمسي».