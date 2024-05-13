نتيجة مسابقة البريد 2024.. إليك التفاصيل كافة لمعرفتها

يترقب عشرات الآلاف من الخريجين نتيجة مسابقة البريد 2024، إذ بدأ العد التنازلي لإعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن النتيجة خلال الأيام المقبلة.

موعد الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد 2024

وقالت مصادر حكومية مطلعة، لـ«الوطن»، إن نتيجة مسابقة البريد 2024، سيتم إتاحة الاستعلام عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنهى كل الإجراءات اللازمة لإعلان النتيجة، خلال أيام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد 2024

ويستطيع المتقدمون للاختبارات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية :

- الدخول على الصفحة الرسمية لبوابة الوظائف الحكومية على موقع جوجل من الإنترنت، واتباع التعليمات والتوجيهات التي تظهر في اللينك ومنها:

- اختيار أيقونة «استعلام» من القائمة المتاحة في أعلى البوابة.

- إدخال رقم الطلب الخاص الذي تم خوض الاختبارات به، وادخال الرقم القومي.

- تظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة.

وكان الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، أعلن عن إجراء اختبارات مسابقة لتعيين 900 من الخريجين في الهيئة القومية للبريد، خلال الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس 2024 .

وحدد الجهاز التخصصات المطلوبة، لشغل 900 وظيفة، وهي كما يلي :

1- مهندس تشغيل وسائل النقل.

2- مهندس كهرباء.

3- مهندس ميكانيكا سيارات.

4- مهندس تخطيط النقل.

5- أخصائي خدمة عملاء.

6- أخصائي مكتب بريد.

7- أخصائي بريد.

الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف

كما يجب على الأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف البريد المصري 2024 استيفاء بعض الأوراق المطلوبة وهي:

1- صورة من المؤهل الدراسي.

2- صورة شخصية.

3- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

6- إيصال إيداع بنكي.