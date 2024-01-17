ما المقصود بأولوية التعيين في مسابقة وظائف البريد 2024.. «التنظيم والإدارة» يوضح

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرًا عن بعض الأسئلة الواردة من بعض المواطنين الراغبين في التقدّم للوظائف التي أعلن عنها الجهاز، وبينها استفسارا عن المقصود بـ«أولوية التعيين في مسابقة وظائف البريد 2024».

أولوية التعيين في مسابقة وظائف البريد

وترصد السطور التالية، إجابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن المقصود بـ«أولوية التعيين في مسابقة وظائف البريد 2024».

المسابقات لا تدخل بشري فيها

أوضح الجهاز أنّ جميع المسابقات التي ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلكترونية لا يوجد تدخل بشري فيها، فالعبرة بنتيجة الاختبارات وفق الأحكام القانون.

ويبدأ التقديم على وظائف البريد التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بداية من غدًا الخميس 18 من شهر يناير الجاري، وتستمر حتي 31 من ذات الشهر.

الشروط الواجب توافرها

وهناك عدد من الشروط يجب توافرها في المُتقدم لشغل وظائف البريد المصري 2024 والتي جاءت كما يلي.

- ألا يزيد عمر المُتقدم على 30 عامًا.

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد.

- أن يتمتع المُتقدم بسيرة حسنة.

- ألا يكون سبق الحُكم على المُتقدم في وظيفة البريد 2024 بجناية أو قرار تأديبي.