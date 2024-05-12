رئيس «دفاع النواب»: موقف مصر الداعم لدعوى جنوب إفريقيا خطوة جريئة ومهمة

أيد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ما أعلنته الخارجية المصرية بشان اعتزام مصر التدخل رسميا، لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات الاحتلال لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان، إن مصر دائمًا ما تثبت مواقفها الوطنية والإنسانية الأصيلة، بدعمها للأشقاء في غزة وسعيها المخلِص والدؤوب لدفع العدوان عن القطاع، ورفضها لجرائم الاحتلال الإجرامية والوحشية.

وأشار إلى أن إعلان مصر جاء نتيجة تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم.

دور مصر التاريخي تجاه فلسطين

وأكد أن الإعلان المصري بتقديم الدعم في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، خطوة جريئة ومهمة، لاستكمال مصر دورها التاريخي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي من اندلاع الحرب بين طرفي النزاع من خلال اتصالاتها التي لم تنقطع على جميع المستويات وأيضا دور الدبلوماسية الرئاسية الذي بذل جهدا غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لاطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر.

منع تصفية القضية الفلسطينية

وتابع: «مصر مستمرة في دورها التاريخي والإنساني معلنة موقفها الرافض أمام العالم لتصفية القضية الفلسطينية وأيضا موقفها المشرف لاستعادة الحقوق المشروعة إلى الأشقاء في فلسطين».